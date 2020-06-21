TOKAT Tokat'ta, Bedirkale Göleti'ndeki balık ölümleri korkuttu - Son Dakika

Tokat'ta, Bedirkale Göleti'ndeki balık ölümleri korkuttu

TOKAT'ta tarım arazilerini sulama amaçlı kullanılan Bedirkale Göleti'nde balık ölümleri olduğu görüldü. Bedirkale köyü Muhtarı Duran Adıgüzel binlerce balığın öldüğünü belirterek, "Tarım ilaçlama makinelerinin gölette su doldurma, boşaltma, temizleme ve yıkanması nedeniyle ölümlerin gerçekleşmiş olabileceğini düşünüyoruz" dedi. Tokat merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Bedirkale köyünde tarımsal sulamada kullanılan gölette bir haftadır balık ölümleri yaşanıyor. Sazan balıklarının kıyıya vurduğu görülen gölette Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık ölümlerinin sebebini araştırmak için çalışma başlattı. Gölette balık tutulmaması için Bedirkale Muhtarlığı çevre köylerde anonslar yaptırmasına rağmen, bazı balıkçıların ise balık tutmak için gölete geldikleri görüldü.

'NUMUNELER ALINDI'

Bedirkale Köyü muhtarı Duran Adıgüzel, balık ölümlerinin bir haftadır yaşandığını söyleyerek, "Balık ölümleri bir haftadır devam ediyor. Balık ölümlerini görünce Tarım İl Müdürlüğümüzü aradık. Ekipler burada inceleme yaptı. Suda oksijen kaybının olmadığını belirlediler. Buradan numuneler alındı. Şu anda çıkacak sonucu bekliyoruz. Burada daha önceden böyle bir şey hiç olmadı. Bu göletimiz de 20 yıldır hiç bir ölüm olayı olmadı. Bu balıkların şu an yumurtlama dönemi fakat zehirlenmeden dolayı böyle olmuş. Bu binlerce balığın ölüm nedeni ise bizce, yukarıda ki köyde tarım ilaçlama makinelerini su doldurma, boşaltma temizleme ve yıkama neticesinde kaynaklanmış olabilir. Biz o düşüncedeyiz. Ama buradan alınan su numuneleri zehirlenme mi? Başka bir şey mi? sonucunu beklemekteyiz. Tokat'tan çevre ilçelerden ve köylerden gelenler konuyu bilmediği için burada balık tutuyorlar."dedi. Göletlerinde böyle bir olayı ilk defa gördükleri söyleyen köy sakinlerinden, Nurettin Çelik ise "Burada bizlerde balık tuttuk. Ama böyle bir şeyi ilk defa gördük. Balıklara yazık, günah. Balıkların hepsi ölmüş. Acıdım, çok yazık. Bütün balıklar olduğu gibi kenara vurmuş. Çok yazık." diye konuştu.