Tokat Tokat'ta Helenistik Döneme Ait Tarihi Eserler Ele Geçirildi
1 saat önce
Tokat'ta Helenistik döneme ait tarihi eserler ele geçirildiTokat'ın Erbaa ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Helenistik döneme ait, tarihi eser niteliğinde 25 obje ele geçirildi.
Tokat
'ta Helenistik
döneme ait tarihi eserler ele geçirildi
Tokat'ın Erbaa
ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Helenistik döneme ait, tarihi eser niteliğinde 25 obje ele geçirildi.
Erbaa ilçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin izinsiz kazıda buldukları tarihi eser niteliğindeki malzemeleri, başka bir ile götürerek satacakları bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmanın ardından ekipler, ilçenin Karayaka
beldesinde S.C.'ye ait bağ evinde arama yaptı. Aramada, Helenistik döneme ait olduğu belirlenen tarihi eser niteliğinde 25 obje ele geçirildi. Olayla ilgili, S.C., D.T., A.G.K. ve A.F. gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:53 Kaynak: DHA
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