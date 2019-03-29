Tokat Tokat'ta Ücretsiz Fidan İzdihamı

Tokat'ta ücretsiz fidan izdihamıTOKAT Orman İşletme Müdürlüğüce Orman Haftası kapsamında 10 bin fidan dağıtıldı.

Tokat'ta ücretsiz fidan izdihamı



TOKAT Orman İşletme Müdürlüğüce Orman Haftası kapsamında 10 bin fidan dağıtıldı. Ücretsiz dağıtılan fidanları almak isteyenler arasında izdiham yaşandı.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen fidan dağıtım törenine Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Orman İşletme İl Müdürü Mehmet Sandalcı ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Meydanı'na kamyonla ve traktörlerle getirilen fidanların ilk dağıtımını yapan Vali Balcı Orman Tokat diye yeni bir proje başlatıyoruz. Ülkemiz, 2023 hedeflerine büyük adımlarla adım atarken biz de 2023 Tokat projeleri hedefinde 'Tarım Tokat' ve 'Orman Tokat' projelerini başlattık. 'Orman Tokat'ta önümüzde ki 5 yılda hedefimiz 30 milyon fidan yetiştirmek. 20 milyon fidanı toprakla buluşturmak. Tokat'ta orman varlığını artıracağız. Aynı zamanda bizim yapacağımız sadece bir ağaçlandırma değil. Özellikle orman köylüsünü, çiftçiyi zenginleştirme, hem de tarımsal sanayinin ham madde girdisini teminini kolaylaştırmaktır. Tokat'ta 1 milyon ceviz yetiştireceğiz. 100 bin kuşburnu planlıyoruz. Kızılcık, mahlep, badem, kiraz, vişne fidanları dikeceğiz dedi.



Ücretsiz olarak dağıtılan fidanları almak isteyenler birbirleri ile yarıştı. Dağıtım sırasında mini izdiham oluştu. Yetkililer, programda 2 bin 500 elma, 500 ceviz, bin kiraz, 5 bin sedir, 500 badem, 500 akdut olmak üzere toplam 10 bin fidan dağıtıldığını açıkladı.

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