Tokat tübitak başkanı mandal, tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat tübitak başkanı mandal, tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı - Son Dakika

Tokat tübitak başkanı mandal, tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı

7 saat önce

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Tokat'ta öğrencilere kitap dağıttıTÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından öğrencilere yönelik hazırlanan kitap setleri Tokat'ta dağıtıldı.

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından öğrencilere yönelik hazırlanan kitap setleri Tokat'ta dağıtıldı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Tokat'ta okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise genelindeki tüm okullarımızda TÜBİTAK'ın kitap setleriyle buluşturuyoruz. Biz bundan büyük bir heyecan duyuyoruz. Sadece ilimiz için değil ülkemiz için bir ilk" dedi. Tokat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Kitap Tokat Projesi" kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik TÜBİTAK tarafından hazırlanan 245 farklı kitabın bulunduğu kitap setlerinin dağıtım töreni yapıldı. Düzenlenen programa Tokat Valisi Ozan Balcı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

İl genelinde bulunan 873 okula kitapların verildiğini belirten TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal "Tokat'ta okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise genelindeki tüm okullarımızda öğrencileri TÜBİTAK'ın kitap setleriyle buluşturuyoruz. Biz bundan büyük bir heyecan duyuyoruz. Sadece ilimiz için değil ülkemiz için bir ilk, inşallah bunun devamı diğer illerimizden de gelecektir. Çünkü biz geleceğe baktığımızda, bizim geleceğimiz gençlerimiz, öğrencilerimiz. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması ancak bilgi ile olacak teknoloji ile olacak. Bunun da başı öncelikle okumak. Şu an 245 farklı kitap, 871 okulumuzda, toplamda 60 bin kitap okullarımızda öğrencilerimiz ile buluşacak" dedi.

'TÜBİTAK KİTAP SETLERİ OLMAYAN HİÇ BİR OKUL YOK'

Çocukların her zaman desteklenmesi gerektiğini ifade eden Tokat Valisi Ozan Balcı ise " Türkiye'de bugün bir ilki gerçekleştiriyoruz. TÜBİTAK'ımız devletimizin, milletimizin göz bebeği bir kurumumuz. Çok güzel kitaplar hazırlamışlar. Biz de istedik ki, bu kitap setleriyle Tokat'ın bütün çocukları, öğrencileri buluşsun. Bizler de bir çalışma yaparak, yerel imkanlarımızı birleştirerek Tokat'ta ki tüm okullara TÜBİTAK kitap setlerini aldık. 60 bin öğrencimiz ile buluşturduk. Bu Türkiye'de bir ilk. Tokat'ta, TÜBİTAK kitap setleri olmayan hiç bir okul yok" diye konuştu.

Tokat tübitak başkanı mandal, tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı

Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi
94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı AB dışişleri bakanları İran-ABD gerginliği gündemiyle olağanüstü toplanacak John Bolton, Senato'daki azil oturumunda ifade vermeye hazır

Son Dakika Haberleri
22:22 Çekmeköy'de kopan çatının parçaları farklı bir binadaki daireye girdi - Son Dakika
22:20 Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, kahvehaneye sığındı - Son Dakika
22:18 TBMM Başkanı Şentop: Mevzu bu topraklarda yerli düşünceyi, savunma meselesidir - Son Dakika
22:17 Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika
22:16 Habur'da 1 terörist teslim oldu - Son Dakika
21:56 ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi - Son Dakika
21:33 94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 22:25:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat tübitak başkanı mandal, tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]