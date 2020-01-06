Tokat tübitak başkanı mandal, tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı - Son Dakika

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı (2)

"AKILLI SİSTEMLE YÖNETİLEN ŞEHİRLER OLUŞACAK"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal daha sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonunda gerçekleştirilen söyleşiye katıldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'in açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen TÜBİTAK Başkanı Mandal, gelecek teknolojileri konusunda sunum yaptı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, sunumunun ardından öğrenci ve öğretim üyelerinin sorularını cevapladı.

Bir öğretim görevlisinin, 'Sokaklarda insanımsı şeyleri mi göreceğiz?' sorusu üzerine Mandal, "Gelecekte polis ve askeri kuvvetlerin ötesinde akıllı sitemlerle yönetilen şehirler oluşacak. Gelecek hafta Türkiye'de ilk kez Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Türkiye'yi topyekun içine alan akıllı şehirler ve belediyeler toplantısı yapılacak. Gelecekte bunun içine bakıldığında 'akıllı' kavramı bizde hala moda bir kavram. Yani makyajlı bir kavram. Akıllı dediğiniz zaman siz iyi bir şey yapıyorsunuz. Akıllı kavramını biz sadece bir dijitalleşme olarak görüyorsak biz çoktan kaybettik. O yüzden akıllı kavramını çok iyi anlayıp, yani etik değerleri ile aynı zamanda kültürü ile coğrafyası ile değerlendirilmeli. O yüzden bu bölge niçin Tokat akıllı tarımda, akıllı şehirleşmede, akıllı güvenlikte örnek bir şehir olmasın? Bunun içim yatırıma gerek yok, sadece bir vizyona ve topyekün çalışmaya ihtiyaç var" diye konuştu.