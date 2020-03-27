TOKAT Turhal Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine kuru gıda yardımı - Son Dakika

Turhal Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine kuru gıda yardımı

TOKAT'ın Turhal ilçesi belediye koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi 130 aileye kuru gıda yardımında bulundu.

Turhal Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bünyesindeki aşevinden yemek alan 130 aileye 1 aylık kuru gıda yardımında bulundu. Ayrıca engelli ve ihtiyaçlarını karşılamakta zorlananlar için ise yemek dağıtımına başladı. İlçe genelinde koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla da belediye ekipleri tarafından caddelerde, sokaklarda, parklarda dezenfekte çalışmaları ise devam etti. Vatandaşları evde kalmaları konusunda uyaran Belediye Başkanı İlker Bekler, "Şu anda aşevimizdeki çalışmalarımız devam ediyor. Mevcut koronavirüsle alakalı mücadele kapsamında aşevimizden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın karşı yaptığımız çalışmaları değiştirdik. Bu bağlamda yaklaşık 130 aileye her gün 3 öğün sıcak yemek yardımı yapıyorduk. Mevcut hastalığın önüne geçmekle alakalı sıcak yemek yapamayan vatandaşlarımıza yaklaşık 25 aileye sıcak yemek yardımımız devam etmekle birlikte, kullandığımız sefer taslarından dolayı Mikrobun yayılmasının önüne geçmek için 1 aylık mutfak ihtiyacını karşılayacak şekilde kuru gıda yardımı yapmaya devam edeceğiz. Bunu imkanlarımız dahilinde ve mücadele sürdüğü sürece inşallah Turhal genelinde devam edeceğiz" dedi.

'KİMSE ENDİŞELENMESİN'

Kendisi il dışında olup da annesi babası ilçede yaşayanların endişe etmesine gerek olmadığını ifade eden Bekler, "Bize ulaştıkları takdirde vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak ekip ekipman ve düzenek kurduk. Belediyemize ulaştıkları takdirde biz kendilerine ulaşır ve her türlü ihtiyaçlarını gideririz. Halkımızdan şunu rica ediyoruz. Toplu ulaşım araçlarını ve sokaktaki piknik alanlarını mümkün oldukça kullanmayalım. Gençlerimizi evde daha çok tutalım, mücadeleye hep beraber katılım sağlarsak daha az etkilenerek atlatmış olacağız" dedi.