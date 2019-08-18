Tokat Turhal'da 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından ilçede gerginlik yaşandı-2
54 dakika önce
Tokat Turhal'da 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından ilçede gerginlik yaşandı-2.
Tokat Turhal Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:54 Kaynak: DHA
'da 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından ilçede gerginlik yaşandı-2
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