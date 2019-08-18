Son Dakika Haberleri: Tokat Turhal'da 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından ilçede gerginlik yaşandı-2
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Tokat Turhal'da 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından ilçede gerginlik yaşandı-2

54 dakika önce

Tokat Turhal'da 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından ilçede gerginlik yaşandı-2.

Tokat Turhal'da 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından ilçede gerginlik yaşandı-2
Turhal, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:54 Kaynak: DHA
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