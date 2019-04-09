Tokat Üst Üste 8'inci Kez Belediye Başkanı Seçildi

Tokat
'ın Niksar
ilçesine bağlı Yazıcık
beldesinde 35 yıldır belediye başkanlığı yapan Tuncer Uzunoğlu
(63), mahalli ve idareler seçimlerinde üst üste 8'inci kez seçildi.
Niksar ilçesine bağlı, 2 bin 200 nüfuslu Yazıcık beldesinde ilk olarak 1984
yılında başkan seçilen evli ve 2 çocuk babası Tuncer Uzunoğlu, beldeye 6 dönem bağımsız hizmet ettikten sonra 2014 yılında CHP
'den adayı oldu ve yine kazandı. 31 Mart seçimlerinde ise 3 aday ile yarışan CHP'li Uzunoğlu, bin 793 oyun 731'ini alarak güven tazeledi.
1984 yerel seçimlerinde vatandaşların istekleri doğrultusunda bağımsız aday olduğunu belirten Uzunoğlu, 6 dönem bağımsız olarak belediye başkanı seçildim. Daha sonra 7'nci dönemde Cumhuriyet Halk Partisi
'nden aday gösterildim ve seçildim. Bu dönem de CHP'den aday gösterildim ve kazandım. Mazbatamı aldım, 8'nci dönemde başkanlık görevim devam ediyor. Göreve başlarken amacımız hizmet etmekti. 12 Eylül
'den yeni çıkmış bir Türkiye
vardı. Siyasi partiler henüz daha kimliklerini kanıtlayamamıştı. Belirsizlikler söz konusuydu. Bürokraside ve iktidarda ön yargılar taşımamak adına bağımsız olmayı tercih ettim. Bu şekilde de siyasal iktidarlardan dayanışma içerisinde halkımız ile birlikte güzel hizmetler aldık. Bağımsız olduğunuz zaman biraz daha devlet kademesinde, bürokraside ön yargısız yaklaşıyorlar. Herkes sizi kazanmak için taleplerinizi yerine getirmeye çalışıyor. Bu da bizim için mutluluk. Bizim amacımız hizmet etmek dedi.
'RAKİPLER VARDI AMA HALKIN TERCİHİ BEN OLDUM'
8 dönemdir belediye başkanlığına seçilmesindeki sırrın halkın özgüvenini kazanmak olduğunu ifade eden Başkan Uzunoğlu, Halkın sevgisine layık olmak, bunun karşılığında da onlara hizmet verebilmek önemli. Ben bu hizmetleri verdiğimi düşünüyorum. Halkımız da bunları biliyor olmalı ki, bizi her dönemde desteklemişlerdir. Sadece bir dönemin dışında diğer seçimlerin hepsinde rakip adaylar vardı karşımda. Onlar ile demokratik oluşumlar içerisinde gayet güzel yarıştık. Ama vatandaşımızın en son tercihi ben oldum diye konuştu.
'HEDEFİMİZ İLÇE OLMAK'
35 yıllık Belediye Başkanlığı döneminde bir çok hizmetlere imza attıklarını söyleyen Başkan Uzunoğlu, Benim ve halkımın en büyük arzusu çevre köylerimiz ile birleşerek, kısa veya uzun vadede, siyasetin olumlu yönlerinden faydalanarak beldemizi ilçe yapmak. Bizim iki tane çok güzel yaylamız var. Bu yaylalarımızı tanıtıp, turizme kazandırarak halkımıza ekonomik anlamda katma değer kazandırmak dedi.