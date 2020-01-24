Tokat üşüyen güvercinler kombi bacasında ısındı - Son Dakika

Zile ilçe merkezindeki Amasya Caddesi'nde yer alan 2 No'lu Aile Sağlık Merkezinin bulunduğu binanın çatısındaki güvercinler, sıfırın altında seyreden soğuk havada doğalgaz kombi bacasında ısınmaya çalıştı. Güvercinlerin bu görüntüsü çevredekilerin ilgisini çekti.

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