Tokat Uzay yürüyüşü' aleti, küçük İlayda'nın parmağını ezdi

Uzay yürüyüşü' aleti, küçük İlayda'nın parmağını ezdi Tokat
'ta spor parkında binmek istediği 'Uzay Yürüyüşü' aletinin üzerine düşen İlayda Yıldız'ın (11) sol el baş parmağı ezilerek damarı patladı.
Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezindeki Dudayev Parkı'nda meydana geldi. Zeynep-Hamza Yıldız çiftinin çocukları İlayda, Ahmet (15) ve Ayşe Yıldız
babalarıyla birlikte parka gitti. Küçük İlayda spor parkındaki aletlerle oynayan kardeşlerinin yanına doğru koştu. Küçük kız bu sırada dengesini kaybederek binmek istediği 'Uzay Yürüyüşü' adlı aletin üzerine düştü. Hareket halindeki alet, küçük kızın sol el baş parmağının uç kısmı sıkıştırarak atardamarın kopmasına neden oldu. Durumu gören baba Hamza Yıldız (40) çocuğunu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürdü. Hemen ameliyata alınan İlayda Yıldız'ın parmağı 2 saat süren operasyonla dikildi.
Olayı anlatan İlayda Yıldız, Ablam ve ağabeyim oyun oynarken ben de onlarla oynamak istedim. Binmek isterken birden parmağım sıkıştı dedi.
Baba Hamza Yıldız çocukların parkta oynadığı sırada birden bu durumla karşılaştıklarını söyledi. Hastanedeki tedavi sonrası parmağın iyileşmesini beklediklerini belirten Yıldız, doktorların iyileşme olmaması durumunda ezilen kısmın kesilebileceğini söylediklerini ifade etti.
'PARK GÜVENLİ DEĞİL'
Parkta önlem alınması gerektiğini belirten anne Zeynep Yıldız
ise, Kardeşleri oynarken bir anda spor aletine parmağını kaptırmış, damarı kopmuş. 2 saatlik operasyonla kurtarmaya çalıştılar ama parmağın henüz ne olacağı belli değil. Tedavisi devam ediyor. Park güvenli değil. Gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz dedi.
'PARMAK KESİLEBİLİR'
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ataç Çelik ise, Acil serviste sol el başparmağında ciddi bir ezilme tespit ediliyor. Hemen ameliyata alınıyor. Ameliyatta atar damarın uç kısmının zedelendiği görülüyor. Ameliyat ile gereken işlem yapılıyor ve şuan itibari ile servisinde yatıyor. Tamir yapılmış durumda. Buradaki sıkıntı iyileşmeye bırakılan parmak. Parmaktaki ezilmeden dolayı doku kaybı olup parmağının uç kısmı kesilmek zorunda kalınabilir. ya da burası iyileşerek parmağı kurtarılabilir diye konuştu.