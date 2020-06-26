Tokat Uzunköy'de, karantina süresi uzatıldı - Son Dakika

TOKAT'ın Zile ilçesine bağlı Uzunköy'de, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki karantina uygulaması, 10 gün daha uzatıldı.

Zile'ye 20 kilometre uzaklıktaki Uzunköy'de, 12 Haziran günü, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca karantina kararı alındı. Bugün sona ermesi beklenen karantina uygulaması, alınan ikinci kararla 10 gün daha uzatıldı. Zile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zile Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 26 Haziran 2020 tarih ve 41 nolu kararı ile ilçeye bağlı Uzunköy'deki karantina süresinin 6 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 24.00'a kadar uzatılmasına ve süreç sonrasında durumun tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir" denildi.