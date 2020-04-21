Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika

Kılınç, yardımların yıl boyunca aylık olarak yapıldığını, ramazan ayı öncesi gıda kolilerinin dağıtımında Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildiğini kaydetti.

Tokat'ta 184, Amasya 191 ve Çorum 'da 184 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunduklarını bildiren Kılınç, 126 kişiye aylık 914,49 lira maaş, 566 öğrenciye burs verdiklerini söyledi.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, yaptığı açıklamada, vakıfların tarihte sosyal yardımlaşmanın, dayanışmanın temel direği olduğu vurguladı.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün ihtiyaç sahibi ailelere yıl boyunca gıda yardımı yaptığı belirtildi.

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