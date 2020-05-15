Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yılda 3 milyon liradan fazla yardım - Son Dakika

Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, hayır işleri için yılda 3 milyon liradan fazla harcama yapıldığını bildirdi.

Kılınç, düzenlediği basın toplantısında, 11-17 Mayıs tarihlerindeki Vakıf Haftası'nı bu sene "Vakıf medeniyetinde şefkat ve merhamet" teması çerçevesinde, Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal medya kanalları ve kitle iletişim araçları aracılığıyla kutladıklarını belirtti.

Arapça kökenli "merhamet" kelimesinin vakıf kültürünün de özü ve temeli olduğunu vurgulayan Kılınç, "Bölge Müdürlüğümüz hayır hizmetleri olarak yıl içinde 9 ay süreyle 564 öğrenciye burs, 12 ay kesintisiz 126 vatandaşımıza muhtaç aylığı ve 559 aileye kuru gıda yardımı yapmaktadır. Bu hayır işleri için yıllık 3 milyon 194 lira harcama yapılmaktadır. Yardımdan faydalanan vatandaşlarımıza, kuru gıda kolileri içerisinde, Vakıflar Genel Müdürümüz Burhan Ersoy vakıfları anlatan, mübarek ramazan ayını ve bayramını kutlayan bir mektup göndermiştir." ifadelerini kullandı.

Vakfın, bir iyilik ve merhamet hareketinin yanı sıra bir medeniyet, tasavvur, inşa ve ihya hareketi olduğunu vurgulayan Kılınç, 2003-2020 yıllarında 106 eserin restorasyonuna yönelik proje hazırlandığını, 164 eserin onarım ve restorasyonunun da tamamlandığını anlattı.

Kılınç, inşaat olarak 3 iş hanı, 2 kültür merkezi, 1 otel ve 56 konutla toplamda 118 milyon liralık yatırımın gerçekleştirildiğini kaydetti.