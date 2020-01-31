Tokat Valiliği'nin sevimli misafiri - Son Dakika

TOKAT'ta valilik binasına giren sokak kedisi, personelin ilgi odağı oldu. Valilikte görevli sekreter Nesrin Ertekin, "Sabah geldi, ilgileniyoruz. Bize neşe kaynağı oldu" dedi.

Kentte etkili olan soğuk ve yağışlı havada, Tokat Valiliği binasına giren kediyle personel, yakından ilgilendi. Hamile olduğu tahmin edilen kedi, mama verildikten sonra valilik binası koridorlarında gezindi. Bina içinde makam odalarına giren kedi, sandalyelerde uyudu. Valilik yönetici ve çalışanları, kediyi besleyip, fotoğraflarını çekti. Tokat Valiliği'nde görevli sekreter Nesrin Ertekin, kedinin sabah saatlerinde içeri girerek, koridorlarda dolaşmaya başladığını belirterek, "Bu sabah kurumumuza davetsiz bir misafir geldi. Kendisi çok sevimli, cana yakın bir kedi. Tam anlayamadık ama sanırım hamile. Kedi mesai saatleri içerisinde kurumda gezmeye başladı. Çok rahat ve zararsız. Karnını doyurduk, ısıttık, keyfi yerinde, istediği yerde uyuyor. Malum soğuk havalar bu hayvanların yaşamlarını olumsuz etkiliyor. Biz de sevimli dostumuza kapılarımızı açtık, onunla ilgileniyoruz. O da bize neşe kaynağı oldu" dedi.