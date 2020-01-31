Tokat valiliği'nin sevimli misafiri - Son Dakika
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Tokat valiliği'nin sevimli misafiri

7 saat önce

Tokat Valiliği'nin sevimli misafiriTOKAT'ta Valilik binasına giren sokak kedisi personelin ilgi odağı oldu.

Tokat Valiliği'nin sevimli misafiri

TOKAT'ta Valilik binasına giren sokak kedisi personelin ilgi odağı oldu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu devam eden sağanak sokak hayvanlarını da etkiledi. Soğuk hava ve yağış nedeniyle Tokat Valiliğine sığınan bir kedi, kurum personeli tarafından misafir edildi. Hamile olduğu tahmin edilen kedi, karnını doyurduktan sonra Valilik binası koridorlarında gezindi. Bina içerisinde makam odalarına uğrayarak, sandalyelerde uyudu. Valilik yönetici ve çalışanları, sevimli kediyi besleyip bol bol fotoğraf çekti.

Tokat Valiliği'nde görevli sekreter Nesrin Ertekin, kedinin sabah saatlerinde içeri girerek koridorlarda dolaşmaya başladığını belirterek, "Bu sabah kurumumuza davetsiz bir misafir geldi. Kendisi çok sevimli, cana yakın bir kedi. Tam anlayamadık ama sanırım hamile. Kedi mesai saatleri içerisinde kurumda gezmeye başladı. Çok rahat ve zararsız. Karnını doyurduk, ısıttık, keyfi yerinde, istediği yerde uyuyor. Malum soğuk havalar bu hayvanların yaşamlarını olumsuz etkiliyor. Biz de sevimli dostumuza kapılarımızı açtık, onunla ilgileniyoruz. O da bize neşe kaynağı oldu" dedi.

Tokat valiliği'nin sevimli misafiri

Sabah, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:10 Kaynak: DHA
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