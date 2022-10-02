30 Ağustos resepsiyonunda telefonla konuşurken Vali'yi umursamadan geçen albay il dışına gönderildi

Tokat Valiliği'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda yaşanan bir olaya ait görüntüler ortaya çıktı. Resepsiyona ev sahipliği yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve eşi gelenleri kapıda karşıladı. Çift her gelenle tek tek tokalaştı.

ÖYLECE GEÇİP GİTTİLER

Bu sırada kalabalık bir askeri grup kendilerini kapıda karşılayan Vali Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadı. Hatta en önce bulunan albayın içeriye telefonla konuşarak girdiği ve Vali'nin olduğu tarafa bakmadığı görüldü. O anlar sosyal medyada da tepki çekti.

İL DIŞINA GÖNDERİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, görüntülerle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, disiplin soruşturması açıldığını ve bir albay ile binbaşının il dışına gönderildiğini ifade etti.