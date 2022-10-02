30 Ağustos resepsiyonunda telefonla konuşurken Vali'yi umursamadan geçen albay il dışına gönderildi - Son Dakika
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30 Ağustos resepsiyonunda telefonla konuşurken Vali'yi umursamadan geçen albay il dışına gönderildi

02.10.2022 08:25

AK Partili Şamil Tayyar, 30 Ağustos resepsiyonunda gelen konukları kapıda karşılayan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve eşiyle selamlaşmayan ve telefonla konuşarak içeri giren albayın il dışına gönderildiğini açıkladı.

Tokat Valiliği'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda yaşanan bir olaya ait görüntüler ortaya çıktı. Resepsiyona ev sahipliği yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve eşi gelenleri kapıda karşıladı. Çift her gelenle tek tek tokalaştı.

ÖYLECE GEÇİP GİTTİLER

Bu sırada kalabalık bir askeri grup kendilerini kapıda karşılayan Vali Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadı. Hatta en önce bulunan albayın içeriye telefonla konuşarak girdiği ve Vali'nin olduğu tarafa bakmadığı görüldü. O anlar sosyal medyada da tepki çekti.

Resepsiyona gelen albay, kapıda kendisini karşılayan valiyi umursamadan geçti! Görev yeri değiştirildi

İL DIŞINA GÖNDERİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, görüntülerle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, disiplin soruşturması açıldığını ve bir albay ile binbaşının il dışına gönderildiğini ifade etti.

Resepsiyona gelen albay, kapıda kendisini karşılayan valiyi umursamadan geçti! Görev yeri değiştirildi
YORUMLAR (2)
  • abdulkerim kaya: çok yerinde bir karar olmuş. önce nezaket olması gerekiyor. karşı taraf sizi davet etmiş ayrıca zafer bayramı. ey komutan. hanamı giriyorsun. arkanda gelen sürüyü kaybetsen haberin olmayacak Cevap Yaz 62 16 Yayından Kaldır
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Numan Hatipoğlu, Şamil Tayyar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 Ağustos resepsiyonunda telefonla konuşurken Vali'yi umursamadan geçen albay il dışına gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 30 Ağustos resepsiyonunda telefonla konuşurken Vali'yi umursamadan geçen albay il dışına gönderildi - Son Dakika
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