30 Ağustos resepsiyonunda Vali ve eşini görmezden gelen albay görevden alındı - Son Dakika
Üye Girişi

30 Ağustos resepsiyonunda Vali ve eşini görmezden gelen albay görevden alındı

02.10.2022 14:07

30 Ağustos resepsiyonunda Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve eşinin konukları kapıda karşıladığı sırada telefonla konuşan ve kendilerini selamlayan Vali ile eşine bakmadan içeri giren albay, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından görevden alındı ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Tokat Valiliği'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda yaşanan bir olaya ait görüntüler ortaya çıktı. Resepsiyona ev sahipliği yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve eşi, gelenleri kapıda karşıladı. Çift, her gelenle tek tek tokalaştı.

TEPKİ ÇEKTİ

Bu sırada kalabalık bir askeri grup kendilerini kapıda karşılayan Vali Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadı. Hatta en önce bulunan albayın içeriye telefonla konuşarak girdiği ve Vali'nin olduğu tarafa bakmadığı görüldü. O anlar sosyal medyada da tepki çekti. AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, görüntülerle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Disiplin soruşturması açıldığını, bir albay ve binbaşının il dışına gönderildi. Beyler, herkes haddini bilecek" ifadelerini kullandı.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından söz konusu görüntülerle ilgili açıklama yapıldı. Metinde şu ifadeler yer aldı: ""30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Tokat ilinde düzenlenen resepsiyonda meydana gelen ve hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayan olaya karışanlar idari tahkikatın selameti bakımından derhâl görevden alınmış , idari tahkikat heyeti oluşturularak olay tüm yönleriyle incelenmiş, değerlendirilmiş ve söz konusu personel haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. TSK bünyesinde disiplin yani yasalara, kurallara uymak esastır . Aksi davranışlar asla kabul edilemez. TSK binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen millî , manevi , mesleki değerlerimizden aldığı ilhamla milletinin emrinde, görevinin başındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Resepsiyonda kendisini karşılayan valiyi es geçen albay, Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi
YORUMLAR (12)
  • Özkan Çolak: Verin hakkini bunların albaylikla alakası olmayan bu adam ve arkasındaki ekibi anlaşmış vali beye selam vermemek için albay olacak şahıstan emir almışlar arkadaki kendini bilmeyenler bunlari direk ihraç edecen direk Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Darica Yumurta: Her ne olmuş ise MSB kendi içinde Halledebilir askerimizi kimsenin diline düşürme haddi değildir Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Mehmet Özçelik: Yakışmadı devlet terbiyesi görmüşler ancak belli ki kendilerince bir karar almışlar daha öncesinden baksanıza kendisi ile beraber art arda gelen bütün personelin aynı davranması bana göre ben sivil iradeyi takmıyorum demenin vücut bulmuş halidir.Şimdi savunmasında telefona daldım der kurtulmaya çalışır ancak olayın aslı zaten İlde Cumhurbaşkanını temsil eden valiye karşi seni takmıyorum demektir.Olayin iç yüzünün tamamen araştirilmasi lazım. Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
30 Ağustos resepsiyonunda telefonla konuşurken Vali'yi umursamadan geçen albay il dışına gönderildi 30 Ağustos resepsiyonunda telefonla konuşurken Vali'yi umursamadan geçen albay il dışına gönderildi Son dakika haber: ŞEHİT POLİS MUSTAFA ÇALIŞGAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Son dakika haber: ŞEHİT POLİS MUSTAFA ÇALIŞGAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, Numan Hatipoğlu, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 Ağustos resepsiyonunda Vali ve eşini görmezden gelen albay görevden alındı - Son Dakika


Son Dakika
17:07 Karısı ve kuryenin içinde bulunduğu durum kocayı şaşkına çevirdi!
16:58 Giresunspor, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı
16:53 Hatayspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
16:52 Ordu'da babasının tüfeğiyle oynayan çocuk, kazara kız kardeşini vurarak öldürdü!
16:43 Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İmamoğlu'na gönderme: Bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor
16:38 Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un, 3 maçta ürettiği skor katkısı "Yok artık" dedirtti
16:33 Süper Lig'in tecrübeli hakemi Galatasaray maçına forma giyip geldi! Taraftar sinirlerine hakim olamadı
16:20 Altın Portakal Film Festivali görkemli galayla başladı! 3 büyük ödül sahiplerine gitti
16:14 Beşiktaşlı futbolcular kendinden emin! Fenerbahçe derbisi için galibiyet pirimi de belli oldu
15:52 Türkiye'de ilk derbisine çıkacak olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan futbolculara: Rakibin önemi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 17:36:28. #1.11#
SON DAKİKA: 30 Ağustos resepsiyonunda Vali ve eşini görmezden gelen albay görevden alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement