Tokat Valisi Balcı 12 bin 500 öğretmene kitap hediye etti - Son Dakika

Tokat Valisi Ozan Balcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Tokat il genelindeki devlet ve özel okullar ile rehabilitasyon merkezleri ve eğitim kurumlarında görev yapan 12 bin 500 öğretmene kitap hediye etti.

Seçkin yazarların eserlerinden oluşan 12 bin 500 adet kitap, Kitap Tokat ekibi çalışma merkezinde hazırlanarak Tokat merkez, ilçe, belde, köy ve mezra okulları ile özel okullarda görev yapan öğretmenlere gönderildi.

Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Vali Balcı, "Bir sanatçı olarak gördüğüm öğretmenlerimiz memleketimizin yüz akıdır. Bilgi deyince, akıl deyince, bilim deyince, kültür deyince, sanat deyince, gelecek deyince öğretmenler akla geliyor. Bu güzel kavramların ve bilginin taşıyıcısı öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimizin her zaman yanındayız ve destekçisiyiz." ifadesini kullandı.

Öğretmenlerle birlikte Tokat'ın bütün çocuklarını kendi çocukları olarak gördüklerini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Onların başarısı bizim başarımız, onların derdi bizim derdimiz. Aileler olarak, valilik olarak öğretmenlerimizle birlikte hem Tokat'ın geleceğini inşa edecek olan çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştiriyor, geleceğe hazırlıyoruz hem de Tokat'ın geleceğini öğretmenlerimizle beraber hazırlamış oluyoruz. Öğretmenlerimiz, çok anlamlı ve önemli bir görevi özveri ile ifa ediyor. Öğretmenlerimiz bu güzel işleri yaparken bizler de öğretmenlerimizin işini kolaylaştırmak, onlara yardımcı olmak, destek vermek için eğitime dost bir vali olarak her zaman onların yanındayız. Okumanın her daim hayatlarında olması temennisiyle değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü canıgönülden kutlar, aileleriyle birlikte tüm eğitim camiasına sağlık, huzur ve başarı dilerim."