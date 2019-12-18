Tokat Valisi Balcı'dan dereceye giren öğrencilere ödül - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat Valisi Balcı'dan dereceye giren öğrencilere ödül - Son Dakika

Tokat Valisi Balcı'dan dereceye giren öğrencilere ödül

6 saat önce

Tokat Valisi Ozan Balcı, "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" konulu resim yarışmasında dereceye girenleri ödüllendirdi.

Tokat Valisi Balcı'dan dereceye giren öğrencilere ödül, System.String[]

Tokat Valisi Ozan Balcı, "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" konulu resim yarışmasında dereceye girenleri ödüllendirdi.

Vali Balcı, makamında ilkokul ve ortaokullar arasında "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri ve öğretmenleri kabul ederek bir süre görüştü, resimleri tek tek inceledi.

Dereceye giren öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik eden Balcı, yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Balcı, öğrencilere kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu da öğrencilere hediye verdi.

Tokat, Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğa Koleji'ni satın almak için 49 lisanslı kurucu 600 milyon TL'lik teklif yaptı
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir

Son Dakika Haberleri
00:30 Samsun'da çıkan yangında 25 bin balya saman kül oldu - Son Dakika
00:26 İtalya Başbakanı Conte ile BM Genel Sekreteri Guterres Libya'yı görüştü - Son Dakika
00:26 Yakalama kararı sonrası Morales'ten ilk açıklama - Son Dakika
00:25 Forkliftin altında kalan işçi öldü - Son Dakika
00:22 Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonunda 10 kişi tutuklandı - Son Dakika
00:10 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
22:15 Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 00:32:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat Valisi Balcı'dan dereceye giren öğrencilere ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]