Tokat Valisi Balcı Pazar ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Tokat Valisi Ozan Balcı, Pazar ilçesinde incelemelerde bulundu.

Balcı, Tarım Tokat Projesi kapsamında Çayköy'de yürütülen Narince Üzüm Bağcılığını Geliştirme Projesi üretim alanında incelemelerde bulundu.

Pazar Kaymakamı Mesut Ateş'ten proje çalışmaları ile ilgili bilgi alan Balcı, 1000 dekar alanda 250 bin bağ fidanının önümüzdeki günlerde toprakla buluşturulacağını söyledi.

Çiftçiye ve köylüye verilecek destek ile bağcılığın geliştirilmesinin hedeflendiğini belirten Balcı, "Devlet-vatandaş işbirliğiyle çok güzel bir iş yapacağız. Memleketimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Amacımız Tokat'ımıza, Tokatlı hemşehrilerimize katkı sağlamak. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

İnceleme ziyaretinde İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar da yer aldı.