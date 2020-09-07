Tokat Valisi Balcı, Sazak Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Tokat Valisi Ozan Balcı, Reşadiye ilesinde Sazak Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek dua etti.

Vali Balcı, 11 sene önce Sazak köyü yakınlarında teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için olayın yaşandığı yerde yaptırılan ve şehitlerin fotoğrafları, öz geçmişleri ve Türk bayrakları bulunan "Şehitler Anıtı"nı ziyaret etti.

Burada şehitler için dua eden Balcı, yaptığı açıklamada, "7 vatan evladımız, 7 kahraman askerimiz burada şehadet şerbetini içmiş. Bugün bu topraklarda hür ve huzur içinde yaşıyorsak canlarını seve seve bu vatan uğruna feda eden kahraman şehitlerimiz sayesindedir. Bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz." dedi.

Sazak köyü yakınlarında 7 Aralık 2009'da teröristlerce düzenlenen saldırıda Uzman Çavuş Harun Arslanbey ile erler Onur Bozdemir, Kemal Bide, Ferit Demir, Yakup Mutlu, Cengiz Sarıbaş ve Fatih Yonca şehit olmuştu.

Şehit askerler için yaptırılan anıt, saldırının birinci yılında açılmıştı.