Tokat Valisi Balcı topraksız çilek serasında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Tokat Valisi Ozan Balcı, Necip köyünde bulunan topraksız akıllı çilek üretim serasında incelemelerde bulundu.

Vali Ozan Balcı, yaptığı konuşmada, Tokat'ta tarım adına güzel işler yapıldığını söyledi.

Çiftçinin, üreticinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Balcı, "Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Tokat çiftçisine destek vermekten büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Burada da güzel işler yapmışsınız hepinizi tebrik ediyorum." dedi.

Çilek tarımının yaygınlaştırılması projesini çok önemsediğini vurgulayan Balcı, Tarım Tokat Projesi kapsamında geçen yıl 200 dönüm çilek üretim tesisi kurduklarını belirtti.

Bu yıl Özel İdare ve DOKAP desteği ile 400 dönüm, vatandaşlarımızın kendi imkanları ile 200 dönüm olmak üzere toplam 800 dönüm alanda çilek üretim tesisi kurduklarını anlatan Balcı, "Bu seneki hedefimiz hem DOKAP kaynakları ile hem Tarımsal Kırsal Kalkınma kaynaklarını ile hem de Ziraat Bankası ile beraber 1000 dönüm çilek üretim alanı oluşturmak. Temel hedefimiz 5 yılda da 5 bin dönüm çilek üretim tesisi kurmak. " diye konuştu.