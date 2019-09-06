Tokat Valisi Balcı Turhal'da

Tokat Valisi Ozan Balcı, Turhal ilçesini ziyaret etti.

Vali Balcı, Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda köy ve mahalle muhtarıyla bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu.

Esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Balcı, İstanbul Sancaktepe'de görev dönüşü motosikletiyle geçirdiği kaza sonrası şehit olan polis memuru Ali Ulaş'ın annesi Fadime Ulaş'a ziyarette bulundu.

Turhal Engelsiz Yaşam Merkezini de ziyaret eden Balcı, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Ziyarete Kaymakam Ali Gökay, Belediye Başkanı İlker Bekler, İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Şahin de katıldı.