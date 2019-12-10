Tokat Valisi Balcı;

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Kayseri Şeker'e bağlı Turhal Şeker Fabrikası'nı ziyaret ederek, kampanya çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.



86.kampanya dönemini yaşayan Turhal Şeker Fabrikasındaki pancar kantarları, pancar analiz laboratuvarı, meydan tesisleri, ham fabrika, rafineri, ambalajlama ile Kocakavak lojmanlarında bulunan müzeyi gezen Vali Dr. Ozan Balcı, Turhal Şeker Fabrikası'nın Tokat'ın tarımsal sanayisi için çok anlamlı ve önemli bir değer ifade ettiğini söyledi.



Şeker pancarının Tokatlı üreticilere büyük bir ekonomik destek sağladığını kaydeden Vali Dr. Ozan Balcı, "Turhal Şeker Fabrikası Türkiye'nin gözbebeği bir fabrikadır bine yakın işçi çalışıyor. Tokat'ın ekonomisi için çok önemli. Türkiye'ye değer üretiyor." dedi.



Turhal Şeker Fabrikasında verilen hizmetlerde emeği geçen Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetim Kurulu üyeleri başta olmak üzere tüm katkısı olanları kutlayan Vali Dr. Ozan Balcı, fabrika müzesinde yer alan Şeref Defterini imzaladı. Fabrikanın ilk açıldığı yıllardan bu yana korunan İsmet İnönü'den Cevdet Sunay'a kadar bir çok önemli ismin imzasının bulunduğu Şeref Defterini inceleyerek, imzalayan Vali Dr. Ozan Balcı, deftere "Fabrikayı gezince görünce Türk Milletinin çalışkanlığına, fedakarlığına şahit oldum. Milletimle, çiftçisiyle, işçisiyle, mühendisiyle gurur duydum." ifadelerini yazdı. Vali Dr. Ozan Balcı, 1934 yılında açılan fabrikada tarihi eşyaların sergilendiği Şeker Fabrikası Müzesi'ni ilgiyle gezdi.



Turhal Şeker Fabrika Müdürü Hulusi Yüksel tarafından yapılan bilgilendirmede ise; Turhal Şeker Fabrikası'nda 86. Kampanya döneminde Tokat, Sivas Amasya olmak üzere 3 il 13 ilçe 9 bölge 185 köyde 5472 çiftçi ile 766 bin 250 ton pancar üretim sözleşmesi yapıldığı belirtildi.



Yüksel, 2019 kampanya döneminde ortalama günlük 8 bin ton günlük pancar işlenerek, bugüne kadar fabrikada işlenen 534 bin 800 ton pancardan 75 bin 319 ton şeker üretimi ve 19 bin 343 ton melas üretimi yapıldığını, Kampanya toplamında tahmini olarak 675 bin ton şeker pancarı işlenip, 93 bin ton şeker, 185 bin ton yaş küspe üretilmesinin planlandığını söyledi.



Tokat Valisi Dr.Ozan Balcının Turhal Şeker Fabrikasını ziyaretleri esnasında İşletme Müdürü Serkan Korkmaz ve Ziraat Koordinatörü Burhanettin Türkaslan da hazır bulundu. - KAYSERİ