Tokat Valisi Balcı ve Belediye Başkanı Eroğlu iki kimsesiz vatandaşın cenaze namazını kıldı - Son Dakika

Tokat Valisi Ozan Balcı ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu iki kimsesiz vatandaşın cenaze namazını kıldılar.
Kentte vefat eden kimsesiz Düriye Çetiner ve engelli Esengül Esen'in cenazeleri cenaze aracı ile Erenler Mahallesi Kimsesizler Mezarlığına getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Çetiner ve Esen toprağa verildi.
Cenaze namazına Vali Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Erol Duyum ve daire müdürleri katıldı.
Kaynak: AA
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