Ayvalı köyünde su taşkını yaşandığını belirten Hatipoğlu, "Ekiplerimiz köye gelerek çalışmalarına başladılar. Köyümüzde sağanak sonrası kanalda tıkanma nedeniyle su taşkını oldu. Arazide ve köy içinde su taşkınları yaşandı. Gerekli tedbirleri aldık. Köyümüze gelerek yaşananları gördük ve vatandaşlarımızla görüştük." dedi.

Gemerek'te etkili olan sağanak sele neden oldu

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Tokat Valisi Hatipoğlu su taşkını yaşanan köyü ziyaret etti - Son Dakika

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