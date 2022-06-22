Tokat Valisi Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Eroğlu sürücülere kiraz ikram etti - Son Dakika
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Tokat Valisi Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Eroğlu sürücülere kiraz ikram etti

22.06.2022 15:43

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ile Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sürücülere kiraz ikramında bulundu.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ile Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sürücülere kiraz ikramında bulundu.

Tokat- Niksar kara yolu uygulama noktasına gelen Hatipoğlu ile Eroğlu, polis ekiplerinin durdurduğu sürücülerle araçlarda bulunanlara kiraz ikram ederek, onlarla sohbet etti.

Vali Hatipoğlu, gazetecilere, Tokat'ın ovaları ve bitki örtüsüyle yurdun çok güzel bir köşesi olduğunu, kentte pek çok meyve ve sebze yetiştirildiğini söyledi.

Bu dönemin Tokat kirazının mevsimi olduğuna işaret eden Hatipoğlu, "Tokat kirazımızı Belediye Başkanımızla sürücülere, yolculara ikram ettik. 'Kiraz Tokat'ta yenir' sözü, lakıyla ifade edilmesi gereken bir söz. Herkesi Tokat'a, Tokat'ı gezmeye bekliyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Eroğlu da bahçelerdeki meyvelerin olgunlaştığını ve yenilmeye hazır hale geldiğini dile getirerek, "Tokat, birçok üründe Türkiye'de söz sahibi olan, birçok sebzeyi içinde barındıran önemli bir şehrimiz. Tokat'ın kirazı da dillere destan, tadıyla, görüntüsü ve büyüklüğüyle eşsiz, birçok şehirde olmayan, '09' diye tabir ettiğimiz bir kiraz. Önceki dönemlerde, 'Kiraz Tokat'ta yenir' diye sosyal medyada ciddi paylaşımlar yapmıştık. Tokat'a gelmek, kirazından yemek gerek." diye konuştu.

Hatipoğlu ve Eroğlu, daha sonra gazetecilerle polislere de kiraz ikram etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat Valisi Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Eroğlu sürücülere kiraz ikram etti - Son Dakika

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