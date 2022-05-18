Tokat Valisi Numan Hatipoğlu görevine başladı - Son Dakika
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Tokat Valisi Numan Hatipoğlu görevine başladı

18.05.2022 17:23
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu görevine başladı

İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı görevinden Tokat Valiliğine atanan Numan Hatipoğlu, görevine başladı.

İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı görevinden Tokat Valiliğine atanan Numan Hatipoğlu, görevine başladı.

Hatipoğlu, valilik binasında Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ocak, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcilerince karşılandı.

Daha sonra makamına geçen Hatipoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Mevlana ve Evliya Çelebi'nin Tokat ile ilgili sözlerini hatırlatan Hatipoğlu, "Binlerce yıllık tarihi, kültürü, yaşantısı, ekonomisi, sosyal hayatıyla huzur ve kardeşliğin hakim olduğu Tokat'ımızda görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yedi büyük ovası, üç büyük nehri ile bereketli topraklara sahip, Danişmentliler, Anadolu Selçukluları, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden bugüne kadar 900 adımda 900 yıllık tarihe tanıklık eden, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle ülkemizin hazine şehirleri arasında bulunan Tokat'ımızın büyük ve zengin değerlerini daha fazla tanıtmak amacıyla iş birliği, güç birliği ve gönül birliği yapmaya geldik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın riyasetinde Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023 ile 2053 ve 2071 hedeflerine adım adım ilerlediklerini vurgulayan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin büyümesi ve yücelmesi, şehrimizin de bundan hak ettiği payı alması için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle, 'Cumhuriyet en çok kimsesizlerin kimsesidir' sözündeki anlayışla vatandaşlarımızın refahına, huzuruna ve esenliğine katkı sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin gayret göstereceğiz. Devletimizin emrinde, iradenin asıl sahibi olan Tokat halkımızın hizmetkarlarıyız. Milletvekillerimizle, üniversitemizle, mülki idare amirlerimizle, belediye başkanlarımızla, il genel meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla, siyasi partilerimizin temsilcileriyle, sivil toplum kuruluşlarımızla, basın ve medya kuruluşlarımızın temsilcileriyle vatandaşlarımızla uyum içinde çalışarak şehrimize değer katacak projelere hep birlikte imza atacağız."

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Kaynak: AA

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