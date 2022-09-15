Tokat Valisi Hatipoğlu, okul servisleri denetim uygulamasına katıldı - Son Dakika
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Tokat Valisi Hatipoğlu, okul servisleri denetim uygulamasına katıldı

15.09.2022 13:49
Tokat Valisi Hatipoğlu, okul servisleri denetim uygulamasına katıldı

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, okul servisleri denetim uygulamasına katıldı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, okul servisleri denetim uygulamasına katıldı.

Karşıyaka İlkokulu ve Ortaokulu çevresinde yapılan uygulamada servislerde denetim yapan Hatipoğlu, okula servisle gelen öğrencilerle sohbet ederek trafik kuralları ile ilgili uyarılarda bulundu.

Öğrencilere kırmızı düdük ve kırtasiye seti hediye eden Hatipoğlu, İçişleri Bakanlığının en önemli projelerinden birinin okul güvenliğinin sağlanması, yaya geçitlerinin öncelikli hale getirilmesi olduğunu söyledi.

Bu kapsamda okul servislerinde denetimlere nezaret ettiklerini belirten Hatipoğlu, "Çocuklarımızın hayatını önemsiyoruz. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun riyasetinde trafikte insanı odaklayan gerçekten önemli tedbirler alınmakta. Bunlardan bir tanesi de servislerdeki güvenliğin denetiminin gerçekleştirilmesi." dedi.

Hem sürücülerin hem servis görevlerinin kurallara uyması, öğrencilerin emniyet kemeri kullanma alışkanlığı edinmesi gibi konuların önem taşıdığına işaret eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimize hem okullarınıza 'hoş geldiniz' dedik hem de duyarlılıklarının yükseltilmesine çalıştık. Tokat'ta 220 servisimiz var. Eğitim öğretim yılının ilk haftasında yaptığımız denetimlerde bunlardan 9'unda aykırılık ve kural ihlalleri tespit edip gerekli işlemleri yaptık. Bundan sonra da kesintisiz denetimlere ve aynı zamanda okul servislerinin eğitimine önem vererek düzenlemeleri yapmaya gayret edeceğiz."

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Karşıyaka, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat Valisi Hatipoğlu, okul servisleri denetim uygulamasına katıldı - Son Dakika

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