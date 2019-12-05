Son Dakika Haberleri: Tokat Valisi Ozan Balcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Tokat Valisi Ozan Balcı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Tokat Valisi Ozan Balcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

7 saat önce

Tokat Valisi Ozan Balcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tokat Valisi Ozan Balcı, AA'nın

Tokat Valisi Ozan Balcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


Balcı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.


Haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşamda Cem Cenco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" başlıklı fotoğrafına oy veren Balcı, sporda ise Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" karesini seçti.

Vali Balcı, AA'nın dünyanın çeşitli yerlerinde çekilen fotoğraflarını başarılı bulduğunu, oylamaya katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Hakan Burak, Sarıkamış, Tokat, Balcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:52 Kaynak: AA
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