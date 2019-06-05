Tokat Valisi Ozan Balcı'dan şehit ailesine bayram ziyareti
36 dakika önce
Tokat Valisi Ozan Balcı, Erbaa ilçesindeki şehit ailesine bayram ziyaretinde bulundu.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:06 Kaynak: AA
Valisi Ozan Balcı
, Erbaa
ilçesindeki şehit ailesine bayram ziyaretinde bulundu.
Balcı, Türkiye- İran
sınırının Iğdır
kesiminde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade
Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı
'nın ailesini ziyaret etti.
Balcı, taziyelerini ileterek, şehit babası Bekir Alıcı ve ailesiyle bir süre sohbet etti.
Şehit ailelerinin özel aileler olduğunu vurgulayan Balcı, "Siz yalnız değilsiniz. Devlet olarak her zaman sizlerin yanındayız. Aileniz artık daha da genişledi. Tüm Türkiye sizin aileniz. Ne olursa kapımızı çalacaksınız." dedi.
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