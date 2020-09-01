Tokat Valisi Ozan Balcı maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı - Son Dakika

Tokat Valisi Ozan Balcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili tedbirlerin önemine dikkati çekmek için maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Vali Balcı, Esentepe Mahallesi'nde Atatürk Caddesi ve Orhangazi Caddesi'nden başladığı denetimlerde vatandaşlara maske dağıttı.

Balcı, yaptığı açıklamada, "Bütün Tokatlı hemşehrilerimizle beraber el ele, omuz omuza bu mücadeleyi sürdürüyoruz." dedi.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Balcı, şunları dile getirdi:

"Tokatlı hemşehrilerimizden de konuyu önemsemelerini rica ediyorum. Bir vatandaşımızın canı bile bizim için çok kıymetli. Maske, mesafe ve hijyene dikkat ediyoruz. Yılmadan, yorulmadan, yılgınlık göstermeden, pes etmeden, birlik ve beraberlik içinde azimle, aşkla, şevkle inşallah bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum."

Denetimlere, Belediye Başkan Vekili Mehmet Ersoy, bazı protokol üyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.