Tokat Valisi Ozan Balcı yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat- Niksar kara yolunda devam çalışmaları yerinde inceledi.

Balcı, kara yolunun Yağmurlu-Niksar arası tahkimat, kaya dolgu ve sanat yapısı çalışmalarının devam ettiği kısımda ve yol yapılacak güzergah boyunca incelemelerde bulundu.

Vali Balcı, yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 28 kilometre tamamlandı. Bunun 9 kilometresinde son kat aşınma çalışması yapıldı. Kalan 19 kilometresinde de çalışmaların yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Yine yaklaşık 12 kilometrelik kısımda yol altyapı çalışmalarında belirli bir noktaya gelindi. Çalışmalar devam ediyor. 2x2 duble yapılan yolda çalışmalarımız hızla devam ediyor. Tamamlandığında vatandaşlarımıza güvenli, konforlu ve keyifli bir ulaşım imkanı sağlanacak. Memleketimize ve milletimize ve Tokatlı hemşehrilerimize şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.