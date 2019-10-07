Son Dakika Haberleri: Tokat ve Amasya'da eş zamanlı sahte içki operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Tokat ve Amasya'da eş zamanlı sahte içki operasyonu

Tokat ve Amasya'da eş zamanlı sahte içki operasyonu

44 dakika önce

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Erbaa ilçesi ile Amasya'ya bağlı Taşova ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Tokat ve Amasya'da eş zamanlı sahte içki operasyonu, System.String[]

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Erbaa ilçesi ile Amasya'ya bağlı Taşova ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sahte içki yapıldığına dair alınan istihbarat üzerine harekete geçti. Tokat'ın Erbaa İlçesine bağlı Tanoba beldesi ile Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Esençay köyünde ikamet ettikleri belirlenen, sahte içki imal ve satışı yapan 3 şahsın suç aletleri ile birlikte yakalanması maksadıyla operasyon başlatıldı. Yetkili adli makamın izninin alınması sonrasında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonrasında ikametlerde yapılan arama sonucunda; 3 litre etil alkol, 4 adet anason kiti, 0.45 ml malt aroması, 50 ml viski aroması,109 adet alkol şişesine ait kapak bilyesi ve 3 adet şarap damacanası ele geçirildiği bilgisine ulaşıldı. Şüpheliler ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği öğrenildi. - TOKAT

Jandarma, Amasya, Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:22 Kaynak: İHA
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