Tokat ve Çorum'da Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Tokat ve Çorum'da Nevruz Bayramı kutlandı

21.03.2022 14:45
Tokat ve Çorum'da Nevruz Bayramı kutlandı

Baharın müjdecisi, yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, Tokat ve Çorum'da kutlandı.

Baharın müjdecisi, yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, Tokat ve Çorum'da kutlandı.

Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesince Taşlıçiftlik kampüsünde düzenlenen nevruz kutlamalarında katılımcılara yemek ikram edildi, ardından nevruz ateşi yakıldı.

Protokol üyeleri ve öğrenciler, ateşin üzerinden atladı, yumurta tokuşturdu.

Programa Vali Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Çorum

Çorum'da Nevruz Bayramı dolayısıyla Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tören yapıldı.

Baharın gelişini kutlamak amacıyla düzenlenen törende, protokol üyeleri nevruz ateşinin üzerinden atladı, demir dövdü.

Etkinlikte ayrıca mehter ve yöresel halk oyunları gösterileri sunuldu.

Törene Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Aşkın Şaşmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, daire müdürleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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Nevruz Bayramı, Gaziosmanpaşa, Çorum, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat ve Çorum'da Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika


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