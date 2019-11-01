Tokat ve Geumcheon-gu arasında telekonferansla

Tokat ile Güney Kore'nin başkenti Seul'a bağlı Geumcheon-gu yerleşim yeri arasında "kardeş şehir" olmak için ilk adım atıldı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile Geumcheon-gu Belediye Başkanı Ryu Sung-Hun telekonferans sistemiyle görüştü.

Tercüman aracılığıyla yapılan görüşmede Eroğlu, Tokat'ın ve Türkiye'nin tarihi güzelliklerinden bahsetti, iki başkan birbirlerini şehirlerine davet etti.

Eroğlu, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Güney Kore'nin ilk sanayi kompleksinin yer aldığı bilişim ve teknoloji firmalarının tercih ettiği ve moda tasarım endüstrisinin yoğun olduğu Geumcheon-gu kentinin Tokat'ın gelişimine katkı sağlayacağını söyledi.

Her iki kentin "kardeş şehir" olması için gerekli protokol çalışmalarına başlayacaklarını aktaran Eroğlu, "Tokat'ın uluslararası alanda daha da tanınır hale gelmesi için bir kapı daha açıyoruz. Tokat'ın tarihi ve doğal güzellikleri ile gastronomi kültürününü Güney Kore'ye tanıtma fırsatı bulacağız. Şehrin yöresel ürünlerini, el sanatlarını, kültürünü tanıtarak, dış pazarda pay edinmesi için her türlü çalışmayı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Türkiye ve Güney Kore kardeşliğinin 1950'li yıllara dayandığını hatırlatarak Tokat'ta çok sayıda Kore gazisi olduğuna işaret eden Eroğlu, "Tokat'ı dünyaya tanıtmak, dış pazar payından faydalanmak için heyecanlıyız. Kendilerini Tokat'a davet ettik, aynı şekilde onlar da bizleri davet ettiler. Görüşmelerimiz devam edecek ve en kısa zamanda 'kardeş şehir' protokolümüzü imzalayacağız. Yaptığımız görüşmelerin her iki şehre de katkı sağlamasını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.