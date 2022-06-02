Tokat ve İstanbul'da suçtan elde edilen parayı aklama iddiasıyla 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Tokat ve İstanbul'da suçtan elde edilen parayı aklama iddiasıyla 4 kişi yakalandı

02.06.2022 15:51
Tokat ve İstanbul'da suçtan elde edilen parayı aklama iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Tokat ve İstanbul'da suçtan elde edilen paranın aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat ve İstanbul'da suçtan elde edilen paranın aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu soruşturması kapsamında, Tokat ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda, şüpheliler A.E.K, G.K, R.K. ve G.K. gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla belirlenen "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan elde edilen, İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir daire ve 2 lüks otomobile de mahkeme kararıyla el konuldu.

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Tokat'ta kara para aklama operasyonu: 4 gözaltı Tokat'ta kara para aklama operasyonu: 4 gözaltı Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat ve İstanbul'da suçtan elde edilen parayı aklama iddiasıyla 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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