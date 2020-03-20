Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle 130 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Tokat ve Kastamonu'da, yoğun kar nedeniyle 130 köy yolu ulaşıma kapandı.



Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylere ulaşımda aksamaya neden oldu.



İnebolu'da 20, kent merkezinde 19, Küre'de 13, Taşköprü'de 12, Azdavay, Çatalzeytin ve Bozkurt'ta 10'ar, Doğanyurt'ta 9, İhsangazi ve Şenpazar'da 5'er, Ağlı'da 4 ve Devrekani'de 3 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Tokat'ta da yoğun kar nedeniyle 10 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.