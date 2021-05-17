Tokat ve Samsun'da belediye meclislerinden İsrail'e kınama - Son Dakika

Tokat Belediye Meclisi ve Havza Belediye Meclisi, İsrail'i, Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle kınadı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu başkanlığında gerçekleştirilen mayıs ayı olağan meclis toplantısında gündem öncesinde, mecliste grubu bulunan partiler, 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail'e tepki gösterdi.

Eroğlu, İsrail'in terörist devlet tavrı sergilediğini söyleyerek Tokat Belediye Meclisinin İsrail'e olan tepkisini dile getirdi.

"Terör devleti İsrail, her ramazan ayında olduğu gibi bu ramazan ayında da Filistin halkına insanlık dışı saldırılarını sürdürdü." ifadesini kullanan Eroğlu, şöyle devam etti:

"İsrail'in, Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddet, baskıcı politikaları ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimleri, Ramazan Bayramı'nın hemen arifesinde vahim bir boyut kazanmıştır. Mukaddes mekan Mescid-i Aksa ve çevresinde, İsrail güvenlik güçleri tarafından roket, gaz bombası, plastik mermi ve ses bombalarıyla gerçekleştirilen menfur saldırılar, bebek ve çocuklar dahil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve şehit olmasına sebep olmuştur. Tokat Belediye Meclisi olarak bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz.

Tokat Belediye Meclisi olarak Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in statüsünü aşındırmaya yönelik İsrail'in mütecaviz eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarını gasbetme girişimlerine karşı her zaman gerekli tepkiyi vermeye, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz. Bu zulmü, insanlık dışı muameleyi ve İsrail'in işlemiş olduğu savaş suçunu şiddetle kınıyor, Özgür Kudüs ve İslam'ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik yasa dışı girişimleri asla kabul etmiyoruz."

Havza Belediye Meclisinden Filistin'e destek bildirisi

Samsun'un Havza ilçesinde Belediyesi Meclisi mayıs ayı olağan toplantısında grubu bulunan siyasi partiler, Filistin'e destek bildirisi yayımladı.

Havza Belediyesi Meclis Salonunda, toplantı öncesi açıklama yapan Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, bildiriyi okudu.

İsrail'i, Filistin halkına uyguladığı zulüm nedeniyle kınadıklarını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Müslümanların ilk kıblesi, Mescid-i Aksa ve çevresinde, İsrail'in arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dahil, çok sayıda Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yöneltilen saldırılar çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkına müdahaledir. Filistinlilerin nesiller boyu yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç uygulayarak hukuk dışı bir oldubitti yaratmaya yöneliktir. İsrail'in bu gayriinsani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletlerin saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları çerçevesinde yaptığı açıklamaları destekliyoruz."