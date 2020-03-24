TOKAT Yaşlı çift, gıda malzemesi getiren jandarmayı bayrakla karşıladı - Son Dakika

Yaşlı çift, gıda malzemesi getiren jandarmayı bayrakla karşıladı

TOKAT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için Jandarma ekip kurdu. Köyde kahvaltılık malzemeleri tükenip jandarmadan yardım isteyen Sündüs (69) ve Salih Ören (71) çifti köye gelen ekipleri evin önünde Türk bayrağı ile karşıladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, Dünya Sağlık Örgütü'nün 'pandemi' olarak nitelendirdiği koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından, halkı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler almaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmasını yasakladı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmalarına yasak getirilen kişilerin günlük ihtiyaçları için ekip kurdu. İl genelinde belde ve köylerde yaşayan yaşlıların yardımına koşan ekipler ilaç ve temel gıda ihtiyaçlarını temin ederek sahiplerine ulaştırdı. Merkeze bağlı Beşören köyünde yaşayan Sündüs ve Salih Ören çifti de 156 jandarma hattını arayarak evlerinde kahvaltılık yiyeceklerinin kalmadığını belirtip, yardım istedi. Jandarma ekipleri kent merkezinde özel bir marketten alış veriş yaparak Ören çiftinin yaşadığı köye götürdü. Köydeki evinde kapı önünde bekleyen Sündüs Ören jandarma ekiplerini Türk bayrağı ile karşıladı.

Devletin yaptığı çalışmalardan dolayı çok memnun olduklarını ifade eden Salih Ören "Allah devletimizden razı olsun. Biz devletimizden razıyız. Biz devletimize vereceğimize devletimiz bize verdi. Eline ekmek verilen garip bir çocuk boynunu bükerek bakar ya aynı ben öyle oldum şimdi. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Askerleri bayrakla karşılayan Sündüs Ören ise dışarı çıkamadıkları için jandarmaların kendilerine gıda getirdiğini ifade ederek teşekkür etti.