Tokat Yeni Havalimanı havadan görüntülendi - Son Dakika
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Tokat Yeni Havalimanı havadan görüntülendi

25.03.2022 17:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere Tokat'a geldi. Erdoğan'ı taşıyan uçak, yeni yapılan Tokat Yeni Havalimanı'na indi. Uçak, havalimanına inişinde su takıyla karşılandı. Havalimanına ilişkin yetkililerden bilgi alan Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle kurdele keserek havalimanının açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve diğer yetkililer katıldı.

Tokat Yeni Havalimanı havadan görüntülendi
Tokat Yeni Havalimanı havadan görüntülendi
Tokat Yeni Havalimanı havadan görüntülendi

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Tokat, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat Yeni Havalimanı havadan görüntülendi - Son Dakika


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