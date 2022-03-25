Tokat Yeni Havalimanı'na "Tokat" isimli ilk yolcu uçağı indi - Son Dakika
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Tokat Yeni Havalimanı'na "Tokat" isimli ilk yolcu uçağı indi

25.03.2022 12:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Tokat Yeni Havalimanı'na ilk yolcu uçağı iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Tokat Yeni Havalimanı'na ilk yolcu uçağı iniş yaptı.

İstanbul Havalimanı'ndan 09.00'da havalanan Türk Hava Yollarına ait TK 2582 sefer numaralı "Tokat" isimli yolcu uçağı 10.35'te Tokat Yeni Havalimanı'na indi.

Çiçeklerle karşılanan yolcular, tarihi uçuşa şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadı.

Tokat Yeni Havalimanı

Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli, 16 bin 200 metrekare büyüklüğündeki havalimanı, estetik mimarisi ile öne çıkan modern terminal binası, 633 araçlık otopark ve 2700x45 metre pist uzunluğuna sahip.

Tokat Yeni Havalimanı'na Tokat isimli ilk yolcu uçağı indi
Tokat Yeni Havalimanı'na Tokat isimli ilk yolcu uçağı indi
Tokat Yeni Havalimanı'na Tokat isimli ilk yolcu uçağı indi

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TOKAT'IN YENİ HAVALİMANINA İLK YOLCU UÇAĞI İNDİ TOKAT'IN YENİ HAVALİMANINA İLK YOLCU UÇAĞI İNDİ (DRONE) Tokat Yeni Havalimanı yarın açılıyor (DRONE) Tokat Yeni Havalimanı yarın açılıyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat Yeni Havalimanı'na 'Tokat' isimli ilk yolcu uçağı indi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat Yeni Havalimanı'na "Tokat" isimli ilk yolcu uçağı indi - Son Dakika
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