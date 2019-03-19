Son Dakika Haberleri: Yeni Zellanda Saldırganının Tokat Ziyareti Araştırılıyor

Yeni Zellanda Saldırganının Tokat Ziyareti Araştırılıyor

59 dakika önce

Yeni Zellanda saldırganının Tokat ziyareti araştırılıyorYeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camiye, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenleyen terörist Brenton Tarrant'ın Tokat ziyareti polis tarafından araştırılıyor.

Yeni Zellanda saldırganının Tokat ziyareti araştırılıyor

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camiye, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenleyen terörist Brenton Tarrant'ın Tokat ziyareti polis tarafından araştırılıyor.

Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta Christchurch şehrinde bulunan Hagley Park bölgesindeki Al Nur Camisi ve Linwood Camisi'ne yapılan ve 49 kişinin hayatını kaybettiği saldırının failinin Türkiye ziyareti izleri araştırılıyor. Saldırıyı yapan Brenton Tarrant'ın Türkiye ziyareti sırasında Tokat'a da geldiği belirlendi. 2016 yılda Eylül ayında kentteki bir otelde bir gün konaklayan Brenton Tarrant'nın burada kimlerle irtibata geçtiği ve ne için geldiği Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından araştırılıyor. Ayrıca Brenton Tarrant burada Kazıklı Voyvoda'nın 4 yıl sürgün kaldığı ileri sürülen Tokat Kalesini ziyaret ettiği de iddia ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:15 Kaynak: DHA

Tokat, Güncel
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