TOKAT YKS adaylarının yardımına yine polis yetişti - Son Dakika

TOKAT YKS adaylarının yardımına yine polis yetişti

YKS adaylarının yardımına yine polis yetiştiYÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

YKS adaylarının yardımına yine polis yetişti

Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. Sınav öncesi, kimliklerini evde unutan ve kaybeden adayların yardımına polis ekipleri yetişti. İl Nüfus Müdürlüğü'nde işlem yaptıran 4 aday, sınava girecekleri okullara polis araçlarıyla yetiştirildi. Kimliğini unutan bir öğrenci ise sınava giremedi. YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye girmek için sınav salonlarına gelen adaylar, sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek, salonlara alındı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerindeki etiketler alındı, adayların üzerindeki metal toka, yüzük, kolye ve kemerler de çıkartıldı. Kimliklerini evde unutan ve sınava geç kalan adayların yardımına ise polis ekipleri yetişti. Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun talimatı doğrultusunda Tokat Valiliği İl Nüfus Müdürlüğü önünde de resmi araçlar ile polis ekipleri bekledi. Kimliklerini kaybeden ya da üzerinde fotoğraf olmayan 4 aday da İl Nüfus Müdürlüğü'nde geçici kimlik çıkardıktan sonra polis otosu ile sınavlara girecekleri okullara bırakıldı. Adaylar sınavda ter dökerken, yakınları da dışarıda başarıları için dua etti.

Kimliğini kaybeden Hasan Mete Durmuş ise sınavın başlamasına 5 dakika kala İl Nüfus Müdürlüğüne geldi. Sınava yetişemeyeceğini anlayan Hasan Mete Durmuş sınava girmedi. Sınava giremeyen Durmuş'u polis ekipleri teselli etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Hasan Mete, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOKAT YKS adaylarının yardımına yine polis yetişti - Son Dakika

Son Dakika

17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 17:13 YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı 17:06 Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor 16:40 Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 09:27 Son dakika: YKS nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'da sona erecek 22:53 Alkollü sürücü, kendisine müdahale edenlerden helallik istedi 15:16 Beşiktaş Başkanı Çebi, Sergen Yalçın'la sözleşme uzatmayı düşünüyor
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
17:38
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
17:20
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
17:12
Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi
17:09
Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor
17:06
Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
16:51
Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı
16:40
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
16:39
F.Bahçe ile olan sözleşmesini fesheden Max Kruse kendisini savundu: Haklı olduğumu düşünüyorum
16:38
Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
16:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 17:43:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TOKAT YKS adaylarının yardımına yine polis yetişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]