TOKAT YKS'de kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis yetişti - Son Dakika

TOKAT YKS'de kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis yetişti

YKS'de kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis yetiştiYÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın(YKS) birinci oturumunda kimliklerini unutan adaylara polis ekipleri, destek verdi.

YKS'de kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis yetişti

ASELSAN, Kara Kuvvetleri'ne ejderha gözlerini teslim etti
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın(YKS) birinci oturumunda kimliklerini unutan adaylara polis ekipleri, destek verdi. İl Nüfus Müdürlüğü'nde işlem yaptıran 21 aday, sınava girecekleri okullara polis araçlarıyla yetiştirildi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın(YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi(TYT) için üniversite adayları, yaklaşık 1,5 saat önce sınava girecekleri okulların önlerine gelip, beklemeye başladı. Adaylar, sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek, salonlara alındı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerindeki etiketler alınırken, adaylar üzerindeki metal toka, yüzük, kolye ve kemerler de çıkartıldı.

Sınav öncesi kimliklerini evde unutan üniversite adaylarının şehir içi halk otobüslerinin kısıtlama kapsamında seferlerinin olmaması nedeniyle durakta bekleyen öğrencilerin yardımına ise polis ekipleri yetişti. Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun talimatı doğrultusunda Tokat Valiliği İl Nüfus Müdürlüğü önünde resmi araçlar ile polis ekipleri bekledi. İl Nüfus Müdürlüğün'deki işlemlerini tamamlayan üniversite adayları, polis otosu ve motosikletli polis ekipleri tarafından sınavlara girecekleri okullara bırakıldı. Adaylar sınavda ter dökerken, yakınları da dışarıda başarıları için dua etti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle de kentte saat 15.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOKAT YKS'de kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis yetişti - Son Dakika

Son Dakika

17:55 ASELSAN, Kara Kuvvetleri'ne ejderha gözlerini teslim etti 16:51 1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:46 Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 15:04 Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu 14:57 Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi 01:12 Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti 21:59 Burak Yılmaz, Konyaspor'a karşı oynadığı son 6 maçta 8. golünü attı
ASELSAN, Kara Kuvvetleri'ne ejderha gözlerini teslim etti
17:54
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
17:36
Kadıköy'de 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de yıldız futbolcu kadroya geri döndü
17:32
Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
16:59
1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti
16:51
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
16:49
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
16:39
Napoli, milli oyuncu Cengiz Ünder için 30 milyon euro vermeye hazır
16:34
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
16:09
Esra Şimşek'in canlı yayınına konuk olan Haluk Levent, yardım yaparken kimlere öncelik verdiğini anlattı
16:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 18:03:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TOKAT YKS'de kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis yetişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]