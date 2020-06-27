TOKAT YKS'de kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis yetişti - Son Dakika

YKS'de kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis yetişti

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın(YKS) birinci oturumunda kimliklerini unutan adaylara polis ekipleri, destek verdi. İl Nüfus Müdürlüğü'nde işlem yaptıran 21 aday, sınava girecekleri okullara polis araçlarıyla yetiştirildi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın(YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi(TYT) için üniversite adayları, yaklaşık 1,5 saat önce sınava girecekleri okulların önlerine gelip, beklemeye başladı. Adaylar, sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek, salonlara alındı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerindeki etiketler alınırken, adaylar üzerindeki metal toka, yüzük, kolye ve kemerler de çıkartıldı.

Sınav öncesi kimliklerini evde unutan üniversite adaylarının şehir içi halk otobüslerinin kısıtlama kapsamında seferlerinin olmaması nedeniyle durakta bekleyen öğrencilerin yardımına ise polis ekipleri yetişti. Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun talimatı doğrultusunda Tokat Valiliği İl Nüfus Müdürlüğü önünde resmi araçlar ile polis ekipleri bekledi. İl Nüfus Müdürlüğün'deki işlemlerini tamamlayan üniversite adayları, polis otosu ve motosikletli polis ekipleri tarafından sınavlara girecekleri okullara bırakıldı. Adaylar sınavda ter dökerken, yakınları da dışarıda başarıları için dua etti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle de kentte saat 15.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı.