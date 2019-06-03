Tokat Yolcu midibüsü, hafif ticari araçla çarpıştı 2 ölü, 1 yaralı-2
47 dakika önce
Tokat Yolcu midibüsü, hafif ticari araçla çarpıştı 2 ölü, 1 yaralı-2(Tür: Yurt)
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:13 Kaynak: DHA
Yolcu midibüsü, hafif ticari araçla çarpıştı 2 ölü, 1 yaralı-2
(Tür: Yurt)
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