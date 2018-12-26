Son Dakika Haberleri: Tokat Yolu Kapanan Köydeki Hasta, Paletli Kurtarma Aracıyla Hastaneye Götürüldü

Tokat Yolu Kapanan Köydeki Hasta, Paletli Kurtarma Aracıyla Hastaneye Götürüldü

40 dakika önce

Tokat'ta kar yağışı nedeni ile yolu kapanan köyde rahatsızlanan Aysun Yener'i (25), İl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırdı.

Tokat'ta kar yağışı nedeni ile yolu kapanan köyde rahatsızlanan Aysun Yener'i (25), İl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırdı.

Kent merkezine 35 kilometre mesafedeki Acıpınar Köyü'nde, soğuk algınlığı nedeniyle ateşi yükselen Aysun Yener?'n yakınları, durumu 112 Acil servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, yolu kar nedeniyle kapanan köye gidemeyince, AFAD ve UMKE'den yardım istedi. AFAD ve UMKE ekipleri, kar üstü paletli kurtarma aracıyla köye ulaştı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışması sonrasında ekipler, hastayı Tokat- Niksar Karayolu Gökdere mevkiinde bekleyen ambulansa teslim etti.

Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Aysun Yener tedaviye alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:44 Kaynak: DHA

AFAD, Kar, Tokat, 3. Sayfa
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