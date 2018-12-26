Tokat Yolu Kapanan Köydeki Hasta, Paletli Kurtarma Aracıyla Hastaneye Götürüldü
40 dakika önce
Tokat'ta kar yağışı nedeni ile yolu kapanan köyde rahatsızlanan Aysun Yener'i (25), İl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırdı.
Tokat
'ta kar yağışı nedeni ile yolu kapanan köyde rahatsızlanan Aysun Yener'i (25), İl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü (AFAD
) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırdı.
Kent merkezine 35 kilometre mesafedeki Acıpınar
Köyü'nde, soğuk algınlığı nedeniyle ateşi yükselen Aysun Yener?'n yakınları, durumu 112 Acil servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, yolu kar nedeniyle kapanan köye gidemeyince, AFAD ve UMKE'den yardım istedi. AFAD ve UMKE ekipleri, kar üstü paletli kurtarma aracıyla köye ulaştı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışması sonrasında ekipler, hastayı Tokat- Niksar
Karayolu Gökdere
mevkiinde bekleyen ambulansa teslim etti.
Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Aysun Yener tedaviye alındı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:44 Kaynak: DHA
İstanbullular Güne Karla Uyandı, Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek
Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
İstanbul'da Okulların Tatil Edilmesini İsteyen Öğrenciler, İstanbul Valisi'ni Mesaj Yağmuruna Tuttu
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 7 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller