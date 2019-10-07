Son Dakika Haberleri: 'Tokat' zanlısına tutuklama kararı çıktı
Son Dakika 3. Sayfa 'Tokat' zanlısına tutuklama kararı çıktı

'Tokat' zanlısına tutuklama kararı çıktı

1 saat önce

Mersin'de çocuklar arası çıkan tartışma sonrası Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa tokat atan şüpheli hakkında 'tutuklama' kararı çıkarıldı.

'Tokat' zanlısına tutuklama kararı çıktı, System.String[]

Mersin'de çocuklar arası çıkan tartışma sonrası Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa tokat atan şüpheli hakkında 'tutuklama' kararı çıkarıldı.


Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, çocuklar arasında çıkan bir tartışma sonrası Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa tokat attığı ve babasını da darp ettiği iddiasıyla 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli N.K.'ye 'ev hapsi' cezası verildi. N.K. hakkında Mersin Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen 'ev hapsi' kararına, bu tedbirin yeterli olmadığını belirterek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İtirazı değerlendiren ilgili Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli N.K. hakkında 'tutuklamaya yönelik yakalama' kararı çıkardı.


'Ev hapsi'nde bulunan şüphelinin, bu karar sonrası tutuklanacağı öğrenildi. - MERSİN

Başsavcı, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:04 Kaynak: İHA
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Ürdünlü çocuğa tokat atan zanlı hakkında tutuklama kararı çıktı
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