TOKAT ZİRAAT ODASI BAŞKANI: AYÇİÇEĞİ EKİMİNİN 3 KATINA ÇIKACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ - Son Dakika
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TOKAT ZİRAAT ODASI BAŞKANI: AYÇİÇEĞİ EKİMİNİN 3 KATINA ÇIKACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ

30.03.2022 14:31

TOKAT Ziraat Odası Başkanı Ahmet Dökülen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenti ziyareti sırasında ayçiçeği tohumunda yüzde 75 hibe verileceğini açıkladığını belirterek, "Bu yılki ayçiçeği ekiminin 3 katına çıkacağını tahmin ediyoruz" dedi.

TOKAT Ziraat Odası Başkanı Ahmet Dökülen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenti ziyareti sırasında ayçiçeği tohumunda yüzde 75 hibe verileceğini açıkladığını belirterek, "Bu yılki ayçiçeği ekiminin 3 katına çıkacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Mart'ta Tokat'ta yeni Tokat Havalimanı başta olmak üzere yapımı tamamlanın tesislerin toplu açılış töreni sonrası Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde çiftçilerle bir araya geldi. 1,5 saat süren buluşmada çiftçilere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruları da yanıtladı. Erdoğan toplantıda, ayçiçeği ekimini teşvik için tohumda yüzde 75'lik hibe desteği verileceğini çiftçilere duyurdu.

Tokat Ziraat Odası Başkanı Dökülen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ayçiçeği tohumunda hibe desteği vereceklerini söylemesinin ardından nisan ayı sonunda ekimi yapılacak ayçiçeğine taleplerin arttığını söyledi. Tokat genelinde 2021 yılında 158 bin 900 dönümde ayçiçeği ekimi yapıldığını anlatan Dökülen, "Cumhurbaşkanı'mız ve Tarım Bakanı'mız ile yaptığımız toplantıda, konuşmalarda tarımda desteklerin artırılacağı ve çiftçimize bu desteklerin büyük katkısı olacağı belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte bu yılki ayçiçeği ekiminin 3 katına çıkacağını tahmin ediyoruz. Allah razı olsun. Çiftçimize faydalı olur. Ayçiçeği sorunu da olmaz. Türkiye'mizin bir sorunu, ayçiçeği yağımızı başka ülkelerden temin ediyoruz. Bu ekimler arttığı zaman ülkemizde ayçiçeği sorunumuz olmaz. Cumhurbaşkanı'mızın Tokat'a geldiğinde açıkladığı bu destekleri duyan çiftçilerimizin birçoğu, çiftçi belgesine ayçiçeği ekimini ilave etmeye başladı" dedi.

TOKAT ZİRAAT ODASI BAŞKANI: AYÇİÇEĞİ EKİMİNİN 3 KATINA ÇIKACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ
TOKAT ZİRAAT ODASI BAŞKANI: AYÇİÇEĞİ EKİMİNİN 3 KATINA ÇIKACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ
TOKAT ZİRAAT ODASI BAŞKANI: AYÇİÇEĞİ EKİMİNİN 3 KATINA ÇIKACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TOKAT ZİRAAT ODASI BAŞKANI: AYÇİÇEĞİ EKİMİNİN 3 KATINA ÇIKACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ - Son Dakika
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