Tokat Ziraat Odası'ndan Başkan Akay'a teşekkür

Tokat Ziraat İl Koordinasyon Kurulu Başkanı olan Tokat Ziraat Odası Başkanı Ahmet Dökülen; "Turhal Şeker Fabrikasında bu güne kadar 12. Ayda üreticinin para aldığını ilk defa geçen sene gördüklerini belirterek. Tokat çiftçisi adına ziraat odası başkanlarıyla beraber aldıkları ortak kararla Başkan Akay'a teşekkür ederek Kayseri Şeker'in her zaman yanındayız her zaman destekliyoruz" dedi.



Tokat Ziraat odası toplantı salonunda, Ziraat odası yöneticileri, Tokat Muhtarlarının da hazır bulunduğu toplantı esnasında konuşan Tokat Ziraat Odası Başkanı Ahmet Dökülen; "Kayseri Şeker'e bağlı Turhal Şeker Fabrikasının Bu güne kadar Tokat çiftçilerimize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerin huzurunuzda da bir kere daha şunu tekrarlamak istiyorum. Turhal Şeker Fabrikası için özelleştirme kararı alındığında ben Ziraat Odası ve Temsilcileri olaraktan Tokatta Fabrikanın özelleştirilmesine karşıydım ve Ankara'daki özelleştirme karşıtı mitinge maalesef katılarak destek vermiştim Tokat'da Pancar Ekicilerimiz ve çiftçilerimizin 2018 ve 2019 yıllarında yaşadığı kampanya dönemlerindeki memnuniyetlerinden dolayı Kayseri Pancar Ekiciler Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay kardeşimiz ve yönetim kurulu ile Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Hulusi Bey'e çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.



Tokat Ziraat Odası Başkanı Ahmet Dökülen sözlerini şöyle sürdürdü;



"Edindiğimiz bilgiye göre bölgemizde dekara verimlilik geçen senekine göre iyi ve rekolte de umduğumuzun üstünde 7 ile 10 arasında çıktı. Bu oran Tokat için iyi bir rakam bunu inkar etmemek lazım. Bir de Bu sene Sayın Hüseyin Bey ve yönetimi pancar fiyatına da devletin verdiğinden 10 kuruş fazla pirim verdi bundan dolayı da biz sektör çiftçimiz adına da teşekkür ediyoruz. Bilindiği üzere Tokat Bölgesinde pancar ekici üyelerimizin bir çoğu kendisini pancardan geri çekme havasında idi eğer Kayseri Şekerin bu tutumu devam ederse ödemelerde böyle kolaylıklar tanırsa gelecek seneye çiftçimizde %20 oranında bir değişiklik görüyorum. Çiftçilerimiz, pancar ekelim elimize 3-5 kuruş geçiyor faydalanıyoruz diyorlar. İnşallah gelecek seneye Tokat çiftçisinden pancar ekiminde talep artışı bekliyoruz. Turhal Şeker Fabrikasında eskiden pancar teslimi için kuyruklar büyürdü, kar'a kışa kalırdı bu sene her şey tıkır tıkır yürüdü bundan sonrada devam edeceğini tahmin ediyorum. Bizler, İlimizdeki Ziraat Odası Başkanı arkadaşlarımızla mahalli gazetelerde bazı olumsuz yazılar okuduk ve diyoruz ki; Bu çiftçi bizim, bu kurumlar bizim, bu fabrikalar hepimizin. Hüseyin Akay Bey bugün 3 tane fabrikayı dört dörtlük yürüttüğünü gözlemliyoruz. Bu konuda biz çiftçimiz adına Tokat çiftçisi ve ziraat odası başkanlarımla beraber Kayseri Şeker'in yanındayız. Çalışmalarını düzgün uygun fevkalade bulduğumuz ve sevdiğimiz bir arkadaşımızın yanında olmayı tavsiye ediyoruz. Biz dedikodulara prim vermiyoruz. Çiftçimizin menfaati neredeyse oradayız. Çiftçimizin varlığı bizim varlığımızdır. Tokatta 20 bine yakın çiftçimiz vardır. 20 bin çiftçimizin 5 bin 500'ü pancar ekmektedir. Bu sayı gelecek senede tahmin ediyorum daha da artacak. Yalnız şunu söylemekte fayda görüyorum. Dedikoduya hiçbir şey olmaz iş bayrağı dikmektir. Siz bayrağı dikin biz sizin yanınızdayız." - KAYSERİ